2. Fußball-Bundesliga

Zurück in Deutschland: Broschinski wechselt zum KSC

Der KSC holt Moritz Broschinski zurück in die 2. Bundesliga. Warum der Verein auf seine Erfahrung und Vielseitigkeit setzt, erklärt Geschäftsführer Eggimann.

Wechselt von Basel zum KSC: Moritz Broschinski. (Archivbild) Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Wechselt von Basel zum KSC: Moritz Broschinski. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Moritz Broschinski kehrt nach Deutschland zurück und wird künftig für den Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga auflaufen. Die Badener bestätigten den Transfer am Tag nach dem ersten Testspiel beim FC Germania 07 Untergrombach (27:0). Über Vertragsinhalte machte der KSC keine Angaben. Broschinski spielte zuletzt für den FC Basel und kam dort in 30 Spielen auf drei Tore.

«Er ist ein Spieler, der genau in das Profil passt, das wir für diese Position definiert haben - athletisch, taktisch und charakterlich. Er kennt den deutschen Fußball bestens, bringt internationale Erfahrung mit und wird wenig Anlaufzeit brauchen», sagte Geschäftsführer Mario Eggimann über den 25-jährigen Neuzugang, der unter anderem für den VfL Bochum und die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund bereits in Deutschland aktiv war.

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