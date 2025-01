Zusammenstoß auf Kreuzung - Polizei sucht Zeugen

Worms (dpa) - Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß auf einer Kreuzung in Worms in ihrem Wagen eingeklemmt und verletzt worden. Die 56-Jährige habe von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden müssen, teilte die Polizei am Abend mit. Anschließend kam sie in ein Krankenhaus.