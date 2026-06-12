Zusammenstoß beim Abbiegen: 63-Jährige schwer verletzt
Eine Autofahrerin möchte im Landkreis Heilbronn abbiegen. Dabei übersieht sie einen entgegenkommenden Wagen. Wenig später kracht es.
Bad Wimpfen (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß bei Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah die 63-Jährige am Donnerstag beim Linksabbiegen vermutlich den entgegenkommenden Wagen eines 81-Jährigen. Die Autos prallten zusammen. Die Frau kam in ein Krankenhaus, der Mann verletzte sich leicht.