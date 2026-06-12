Unfall

Zusammenstoß beim Abbiegen: 63-Jährige schwer verletzt

Eine Autofahrerin möchte im Landkreis Heilbronn abbiegen. Dabei übersieht sie einen entgegenkommenden Wagen. Wenig später kracht es.

Eine 63 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall im Landkreis Heilbronn schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine 63 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall im Landkreis Heilbronn schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Bad Wimpfen (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß bei Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah die 63-Jährige am Donnerstag beim Linksabbiegen vermutlich den entgegenkommenden Wagen eines 81-Jährigen. Die Autos prallten zusammen. Die Frau kam in ein Krankenhaus, der Mann verletzte sich leicht.

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