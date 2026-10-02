Empfänger beschwerten sich

Zustellerin überfordert – viele Briefe landen im Müll

Eine Briefträgerin soll zahlreiche Sendungen nicht zugestellt, sondern im Müll entsorgt haben. Die Polizei ermittelt, einige Briefe werden nun nachträglich zugestellt.

Die Polizei hat die Briefe sichergestellt. (Symbolbild) Foto: Laszlo Pinter/dpa
Die Polizei hat die Briefe sichergestellt. (Symbolbild)

Wangen im Allgäu (dpa) - Ein Briefträgerin hat im Kreis Ravensburg nahe der bayerischen Grenze aus angeblicher Überforderung zahlreiche Briefe nicht zugestellt. Die 21-Jährige soll die Briefe in den vergangenen Monaten in einem Müllsack und in einer Papiertonne an ihrer Anschrift in Wangen im Allgäu entsorgt haben, wie die Polizei mitteilte. Rund ein Dutzend Menschen hätten sich bei der Zusteller-Firma über die fehlenden Briefe beschwert. Etwa 200 davon seien sichergestellt worden und sollen den Empfängern noch nachträglich zugestellt werden, sagte ein Polizeisprecher. Weshalb die Briefträgerin nach eigenen Angaben überfordert war, blieb zunächst unklar. Sie muss sich wegen der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses verantworten.

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