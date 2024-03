Zwanziger will Matthäus als Zeuge vorschlagen

Frankfurt/Main (dpa) - Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger plädiert nach der Ladung von Uli Hoeneß für einen weiteren prominenten Zeugen im Sommermärchen-Prozess. «Ich werde als Nächstes den Lothar Matthäus vorschlagen. Der ist etwas enger an dem Franz Beckenbauer dran gewesen. Bei Lothar Matthäus kann man sich drauf verlassen, dass er auch was sagt», sagte Zwanziger am Donnerstag nach dem zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Frankfurt/Main.