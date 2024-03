Zweiter Verhandlungstag im Sommermärchen-Prozess

Frankfurt/Main (dpa) - Im Sommermärchen-Prozess um drei ehemalige Spitzenfunktionäre des Deutschen Fußball-Bundes steht an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) der zweite Verhandlungstag vor dem Landgericht Frankfurt an. Dabei sollen sich die angeklagten früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie der Ex-Generalsekretär Horst R. Schmidt äußern. Im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006 in Deutschland wird dem Trio Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen.