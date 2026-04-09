Zwei aus Hessen geförderte Filme beim Filmfestival in Cannes

Frankfurt/Cannes (dpa/lhe) - Bei den 79. Internationalen Filmfestspielen in Cannes sind auch zwei aus Hessen geförderte Filme vertreten. Pawel Pawlikowskis Spielfilm «Vaterland» läuft dabei im Wettbewerb, Katharina Rivilis’ Debütfilm «I’ll Be Gone in June» wird in der Sektion «Un Certain Regard» gezeigt, teilte die Hessische Film- und Fernsehförderung «Hessen Film & Medien» mit.

Der Spielfilm «Vaterland» entstand demnach als internationale Koproduktion und wurde in Polen, Deutschland und Italien gedreht. Im Zentrum steht die Beziehung des Schriftstellers Thomas Mann zu seiner Tochter und spielt in Frankfurt und Weimar im politisch zerrissenen Nachkriegsdeutschland. Dabei entfaltet sich eine persönliche Geschichte über Familie, Kunst und Zugehörigkeit.

Der Debütfilm «I’ll Be Gone in June» von Katharina Rivilis, einer jungen Regisseurin aus Hessen, erzählt von der 16-jährigen Austauschschülerin Franny, die im Sommer 2001 in einer Kleinstadt in New Mexico auf der Suche nach Freiheit und Zugehörigkeit ist.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Internationale Kooperation und gezielte Nachwuchsförderung

Beide Filme wurden von der Hessischen Film- und Fernsehförderung «Hessen Film & Medien» unterstützt. «Erstmals ist ein geförderter Film im Wettbewerb von Cannes vertreten, ein weiterer Film feiert dort Premiere», sagt Kunst und Kulturminister Timon Gremmels (SPD).