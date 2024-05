Greta Gerwig: Weitere Gespräche über MeToo sind wichtig

Cannes (dpa) - Die US-Regisseurin Greta Gerwig («Barbie») hat sich solidarisch mit Frauen gezeigt, die jüngst in Frankreich eine zweite MeToo-Welle ausgelöst haben. «Ich denke, dass es nur gut ist, wenn Menschen in der Filmgemeinschaft ihre Geschichten erzählen und versuchen, die Dinge zum Besseren zu wenden», sagte die 40-Jährige am Dienstag in Cannes.