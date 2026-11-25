Autofahrer bei Unfall mit Lastwagen verletzt
Erst bremst ein Autofahrer, dann fährt ein weiterer auf und schiebt das Auto gegen einen Tankzug. Das hatte Folgen.
Malsch/Ettlingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist auf der Bundesstraße 3 zwischen Malsch und Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ein Mann verletzt worden. Die Straße war nach Angaben der Polizei am Dienstag deshalb mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.
Der 58 Jahre alte Autofahrer habe im stockenden Verkehr gebremst, hieß es in einer Mitteilung. Der 19 Jahre Fahrer eines Transporters hinter ihm sei nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen und aufgefahren. Dabei sei der Wagen auf die Gegenfahrbahn geschoben worden und mit einem entgegenkommenden Tankzug zusammengestoßen. Nach einem Ausweichmanöver sei der Lastwagen im Grünstreifen stehengeblieben. Der Autofahrer wurde laut Polizei leicht verletzt, die anderen Beteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.
Der Polizei nach dauerte die Bergung mehrere Stunden, erst am Dienstagabend wurde die Strecke wieder freigegeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.