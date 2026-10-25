Unfall bei Fulda

Zwei Autos stoßen zusammen – Beifahrer schwer verletzt

Zwei Autos kollidieren schwer. Die Einsatzkräfte befreien einen schwer verletzten Beifahrer.

Die Polizei wird zu einem schweren Unfall gerufen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei wird zu einem schweren Unfall gerufen. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Bei einer Kollision zweier Autos auf der B27 bei Fulda ist ein 54-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend - dort ist die Fahrbahn zweispurig, wie die Polizei mitteilte. Ein 30-Jähriger geriet demnach auf der rechten Fahrspur ins Schlingern und prallte mit seinem Wagen gegen das links neben ihm fahrende Auto eines 23-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Schutzplanke. 

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den schwer verletzten 54-jährigen Beifahrer aus dem Auto des 23-Jährigen befreien. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Die genauen Details zum Unfallhergang sind unklar.

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