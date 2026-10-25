Zwei Autos stoßen zusammen – Beifahrer schwer verletzt

Fulda (dpa/lhe) - Bei einer Kollision zweier Autos auf der B27 bei Fulda ist ein 54-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend - dort ist die Fahrbahn zweispurig, wie die Polizei mitteilte. Ein 30-Jähriger geriet demnach auf der rechten Fahrspur ins Schlingern und prallte mit seinem Wagen gegen das links neben ihm fahrende Auto eines 23-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Schutzplanke.