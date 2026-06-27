Verkehr

Zwei Fahrer bei Unfall auf Kreuzung schwer verletzt

Sanitäter versorgen nach einem Unfall zwei Schwerverletzte und bringen sie in Kliniken. Warum die Polizei sich nun besonders für einen Ampelschaltplan interessiert.

Bei dem Unfall kommt auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Bei dem Unfall kommt auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild)

Otzberg (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Otzberg (Kreis Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden. Der 66 Jahre alte Fahrer eines Kleinbusses war dort am Freitag mit dem Wohnmobil eines 43-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrer schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. 

Die Polizei prüft nun, welcher der beiden Fahrer über eine rote Ampel gefahren war. Dafür soll unter anderem der Ampelschaltplan ausgewertet werden, wie ein Sprecher sagte. Auch ein Gutachter sei in die Ermittlungen eingebunden. Die Kreuzung der B426 war am Abend für mehrere Stunden gesperrt.

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