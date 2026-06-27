Zwei Fahrer bei Unfall auf Kreuzung schwer verletzt

Otzberg (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Otzberg (Kreis Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden. Der 66 Jahre alte Fahrer eines Kleinbusses war dort am Freitag mit dem Wohnmobil eines 43-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrer schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.