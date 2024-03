Zwei Frauen retten Vierjährigen vor dem Ertrinken

Solms (dpa/lhe) - Zwei Spaziergängerinnen haben einen vier Jahre alten Jungen vor dem Ertrinken gerettet. Die 58 und 62 Jahre alten Frauen hörten das Kind bei einem Spaziergang im mittelhessischen Solms schreien und entdeckten es in einem Bach, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 58-Jährige habe den Jungen aus dem kalten Wasser geholt und den Rettungsdienst gerufen. Der Junge war laut Polizei am Samstag von zu Hause weggelaufen und unbemerkt zum Solmsbach gelangt. Dort fiel er demnach ins Wasser und wurde mitgerissen. Der Vierjährige soll nach seiner Rettung unterkühlt, aber bei Bewusstsein gewesen sein. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.