Zwei Führerscheine nach mutmaßlichen Rennen beschlagnahmt

Böblingen (dpa/lsw) - Wegen mutmaßlicher illegaler Autorennen musste die Polizei nach ihren Angaben am Wochenende in Böblingen zweimal einschreiten. Am späten Samstagabend stoppten Beamte einen 18-Jährigen und beschlagnahmten seinen Führerschein, nachdem er mit hoher Geschwindigkeit dem Streifenwagen davongefahren war. Der junge Mann soll sich zuvor mit rund 250 anderen Menschen und ebenso vielen Autos auf einem Parkplatz aufgehalten und sogenannte Donuts gedreht haben, also mit durchdrehenden Reifen Kreise auf den Asphalt gezeichnet haben.