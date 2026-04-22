Zwei Fußgänger bei Unfall in Kassel schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Autounfall in der Kasseler Nordstadt mit zwei schwer verletzten Fußgängern machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Wie die Polizei mitteilte, erfasste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 41-Jähriger an einer Kreuzung mit seinem Wagen zwei junge Männer. Seinen Schilderungen zufolge habe er den Kreuzungsbereich bei Grün überquert, als die beiden Männer unvermittelt die Straße betraten.