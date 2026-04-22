Unfälle

Zwei Fußgänger bei Unfall in Kassel schwer verletzt

Nach einem nächtlichen Unfall in Kassel widersprechen sich die Aussagen von Autofahrer und Fußgängern. Die Polizei bittet deswegen Zeugen, sich zu melden.

In Kassel wurden zwei junge Männer bei einem nächtlichen Unfall schwer verletzt. Die Aussagen von Autofahrer und Fußgänger zum Hergang gehen deutlich auseinander. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
In Kassel wurden zwei junge Männer bei einem nächtlichen Unfall schwer verletzt. Die Aussagen von Autofahrer und Fußgänger zum Hergang gehen deutlich auseinander. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Autounfall in der Kasseler Nordstadt mit zwei schwer verletzten Fußgängern machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Wie die Polizei mitteilte, erfasste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 41-Jähriger an einer Kreuzung mit seinem Wagen zwei junge Männer. Seinen Schilderungen zufolge habe er den Kreuzungsbereich bei Grün überquert, als die beiden Männer unvermittelt die Straße betraten.

Einer der 18 Jahre alten Fußgänger gab hingegen an, das Auto habe beide auf dem Gehweg angefahren. Der gleichaltrige andere Fußgänger konnte sich wegen seiner schweren Verletzungen bislang nicht äußern. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den Unfallhergang aufklären zu können.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto fährt nach Zusammenstoß in Fußgänger
Unfall

Auto fährt nach Zusammenstoß in Fußgänger

In der Frankfurter Innenstadt fährt ein Auto über Rot und stößt mit einem anderen zusammen. Ein Fahrer und vier Fußgänger werden leicht verletzt.

21.02.2026

Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt
Verkehr

Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt

Ein Autofahrer möchte einen anderen Wagen überholen. Doch ein Mann befindet sich auf der Straße - es kommt zu einem fatalen Unfall.

29.06.2025

Fußgänger von Auto erfasst - 60-Jähriger schwer verletzt
Unfall

Fußgänger von Auto erfasst - 60-Jähriger schwer verletzt

Ein 60-Jähriger will an einer Ampel eine Landstraße überqueren, ein Autofahrer übersieht ihn. Der Mann wird vom Auto erfasst.

14.06.2025

Fußgänger im Landkreis Kassel tödlich verletzt
Tödlicher Unfall

Fußgänger im Landkreis Kassel tödlich verletzt

Ein 24-Jähriger läuft am Morgen auf einer Landstraße, als es mit einem Auto zu einem verhängnisvollen Unfall kommt.

23.03.2025

Auto reißt bei Unfall in Seoul neun Menschen in den Tod
Tödlicher Unfall

Auto reißt bei Unfall in Seoul neun Menschen in den Tod

Ein Autofahrer fährt in Seoul in eine Menschenmenge. Es gibt mehrere Tote.

01.07.2024