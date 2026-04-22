Zwei Fußgänger bei Unfall in Kassel schwer verletzt
Nach einem nächtlichen Unfall in Kassel widersprechen sich die Aussagen von Autofahrer und Fußgängern. Die Polizei bittet deswegen Zeugen, sich zu melden.
Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Autounfall in der Kasseler Nordstadt mit zwei schwer verletzten Fußgängern machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Wie die Polizei mitteilte, erfasste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 41-Jähriger an einer Kreuzung mit seinem Wagen zwei junge Männer. Seinen Schilderungen zufolge habe er den Kreuzungsbereich bei Grün überquert, als die beiden Männer unvermittelt die Straße betraten.
Einer der 18 Jahre alten Fußgänger gab hingegen an, das Auto habe beide auf dem Gehweg angefahren. Der gleichaltrige andere Fußgänger konnte sich wegen seiner schweren Verletzungen bislang nicht äußern. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den Unfallhergang aufklären zu können.