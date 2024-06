Zwei Jugendliche bei Motorradunfall schwer verletzt

Limburg (dpa/lhe) - Zwei Jugendliche sind bei einem Motorradunfall nahe Limburg schwer verletzt worden. Die 16 Jahre alte Fahrerin und ihr 15 Jahre alter Sozius seien mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Montag mit. Am Sonntagnachmittag verlor die Jugendliche aus zunächst unbekannten Gründen auf der Bundesstraße zwischen Limburg und Weilburg die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanke, dabei stürzten die beiden Jugendlichen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.