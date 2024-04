Zwei Menschen bei Motorradunfall auf Bundesstraße verletzt

Dieburg (dpa/lhe) - Bei einem Motorradunfall auf einer Bundesstraße im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, verunfallte das mit zwei Menschen besetzte Motorrad beim Überholvorgang in einer Kurve. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, der Mitfahrer leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend.