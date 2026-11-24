Frankfurt (dpa/lhe) - Zwei Jugendliche sollen einen Geschäftsmann in Frankfurt umgebracht haben. Die Verdächtigen im Alter von 16 und 17 Jahren seien festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Damit sei ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes vollstreckt worden.

Am 19. Oktober war ein 38 Jahre alter Geschäftsmann tot in seiner Wohnung im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen gefunden worden. Im Zuge der Ermittlungen habe sich ein dringender Tatverdacht gegen die Jugendlichen ergeben, hieß es. «Die beiden sollen mehrfach mittels stumpfer und scharfer Gewalt auf den Kopf- und Halsbereich des Geschädigten in dessen Wohnung eingewirkt haben.»

Der 16-Jährige habe die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit, der 17-Jährige sei Rumäne. Beide kommen laut der Mitteilung aus dem Landkreis Offenbach. Neben der Festnahme seien auch Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, um mögliche Beweise zu finden. Zu den Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben - die Ermittlungen dazu liefen.