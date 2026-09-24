Geldbörse weg

Jugendliche und Mann nach Raubüberfall identifiziert

Nach dem Überfall auf einen 13-Jährigen in Stuttgart hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen. Was ist passiert?

Die Polizei durchsuchte die Wohnung der mutmaßlichen Täter. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Die Polizei durchsuchte die Wohnung der mutmaßlichen Täter. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei hat drei Jugendliche und einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, die einen 13-Jährigen in Stuttgart ausgeraubt haben sollen. Das Opfer habe sich Ende August mit weiteren Jugendlichen an einer Stadtbahnhaltestelle aufgehalten, als es unter Vorhalt eines Messers und eines Pfeffersprays aufgefordert wurde seine Wertsachen herauszugeben. Der Jugendliche übergab maskierten Tätern seinen Geldbeutel mit 230 Euro Bargeld darin, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zunächst war die Rede von zwei Tätern gewesen. Nun stellte sich heraus, dass vier Verdächtige identifiziert worden seien. Die Polizei durchsuchte am Mittwoch deren Wohnungen und stellte Beweismaterial sicher. Die vier Verdächtigen wurden anschließend auf freien Fuß gesetzt.

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