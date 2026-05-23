Frankfurter Innenstadt

Vier Jugendliche nach Raubüberfall festgenommen

Ein 39-Jähriger wurde in Frankfurt überfallen. Die Tatverdächtigen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. Als sie ihr Opfer attackierten, fuhr gerade eine Polizeistreife vorbei.

Die Polizei ist auf der Zeil regelmäßig im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei ist auf der Zeil regelmäßig im Einsatz. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Raubüberfall auf einen Mann in der Frankfurter Innenstadt hat die Polizei vier Jugendliche festgenommen. «Nach bisherigen Erkenntnissen umzingelten die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren den 39-jährigen Geschädigten», heißt es im Polizeibericht. Der Überfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen. Einer der Jugendlichen soll dem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen und dessen Geldbörse geraubt haben. 

«Als die Tatverdächtigen einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen bemerkten, traten sie die Flucht an. Weitere sofort hinzugezogene Streifen nahmen die vier jungen Männer jedoch unmittelbar darauf noch in der Nähe fest», berichteten die Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder entlassen und ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Etliche Strafverfahren bei Schwerpunktkontrolle eingeleitet

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In der Nacht zu Samstag waren insgesamt zudem mehr als 100 Beamtinnen und Beamte auf der Zeil im Einsatz. Die Aktion war Teil regelmäßiger Kontrollen auf der Einkaufsmeile an Wochenenden. Auch diesmal wurden aufgrund aggressiven Verhaltens zahlreiche Platzverweise erteilt. Die Beamten leiteten 13 Strafverfahren ein - unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz - und vollstreckten zwei Haftbefehle. 

Die starke Polizeipräsenz sei von Passanten erneut «wohlwollend aufgenommen» worden, so die Polizei. Auch in den Sommermonaten werden die Schwerpunktkontrollen fortgesetzt.

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