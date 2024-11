Zwei junge Männer bei Autounfall verletzt

Pfungstadt (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei 19-Jährige verletzt worden. Einer der jungen Männer - der Beifahrer in dem Unfallwagen - wurde dabei so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften reanimiert werden musste, wie die Polizei mitteilte. Der andere 19-Jährige, der den Unfallwagen gefahren war, erlitt leichte Verletzungen.