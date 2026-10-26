Vollsperrung

Zwei Kilometer rückwärts auf der A5 - Polizei stoppt Lkws

Die A5 Richtung Basel steht stundenlang still, weil zwei Transporter zu hoch beladen sind. Die Polizei schickt die Lastwagen zwei Kilometer zurück. Eine Genehmigung für den Transport gibt es nicht.

Rund drei Stunden lang musste die Autobahn 5 gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Rund drei Stunden lang musste die Autobahn 5 gesperrt werden. (Symbolbild)

Riegel (dpa/lsw) - Zwei unangemeldet und unzulässig beladene Schwertransporte haben die Autobahn 5 in Richtung Basel über mehrere Stunden hinweg komplett blockiert. Die beiden Transporter hatten nach Angaben der Polizei jeweils Lkw-Zugmaschinen geladen und dadurch die zulässige Gesamthöhe überschritten. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Ein Autofahrer hatte demnach in der Nacht zum Samstag die Polizei alarmiert, nachdem einer der Schwertransporter mutmaßlich in der Nähe von Riegel (Landkreis Emmendingen) an einer Autobahnbrücke hängengeblieben war. Ob das Fahrzeug das Bauwerk tatsächlich gestreift hat, ist laut Polizeisprecher derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Weder an der Brücke noch an den Lastwagen seien auf den ersten Blick Schäden festgestellt worden.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war ein Lkw unter der Brücke, während sich der zweite noch davor befand, so der Sprecher. Da ungewiss war, ob die Transporter die Brücke ohne Beschädigungen passieren konnten, mussten beide Fahrzeuge unter Aufsicht der Polizei rund zwei Kilometer rückwärts rollen, um die Autobahn an der nächsten Anschlussstelle zu verlassen. Dafür wurde die Strecke rund drei Stunden lang voll gesperrt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gegen die beiden Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da der Transport weder angemeldet noch genehmigt war. Zudem kommen auf die Verantwortlichen erhebliche Kosten zu: Sie müssen unter anderem für die Aufwendungen der stundenlangen Autobahnsperrung sowie für das Umladen der Fahrzeuge aufkommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwertransporter steckt in Baustelle fest: Vollsperrung auf der A6 bei Mannheim
Stau

Schwertransporter steckt in Baustelle fest: Vollsperrung auf der A6 bei Mannheim

Ein festgefahrener Schwertransporter sorgt auf der A6 für Probleme. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Mannheim und Schwetzingen.

25.06.2026

Schwertransporter verunglückt – Vollsperrung bis morgen
Landkreis Calw

Schwertransporter verunglückt – Vollsperrung bis morgen

Ein Schwertransporter mit einem 70 Meter langen Rotorblatt eines Windrads kommt von der Straße ab. Die B294 bei Bad Wildbad ist voll gesperrt. Die Sperrung wird wohl noch bis Freitagmittag dauern.

15.01.2026

A5 in Richtung Basel wieder teilweise freigegeben
Unfall

A5 in Richtung Basel wieder teilweise freigegeben

Nach einem Unfall mit einem brennenden Auto ist die A5 in Richtung Basel voll gesperrt worden. Aber jetzt können Reisende aufatmen.

13.01.2026

Richtung Westen

A4 wieder freigegeben: Querstehender Transporter geborgen

Ein Lastwagen hat Betonträger geladen, als auf der Autobahn seine Hinterachse ausbricht. Stundenlang bleibt die A4 gesperrt.

15.02.2024

Schweiz

Flughafen Basel wegen Bombendrohung stundenlang gesperrt

Nach mehreren Bombendrohungen im Oktober, musste der schweizerische Flughafen am Morgen erneut den Flugbetrieb unterbrechen. Seit der Entwarnung kann aber wieder geflogen werden.

21.01.2024