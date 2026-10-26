Zwei Kilometer rückwärts auf der A5 - Polizei stoppt Lkws
Die A5 Richtung Basel steht stundenlang still, weil zwei Transporter zu hoch beladen sind. Die Polizei schickt die Lastwagen zwei Kilometer zurück. Eine Genehmigung für den Transport gibt es nicht.
Riegel (dpa/lsw) - Zwei unangemeldet und unzulässig beladene Schwertransporte haben die Autobahn 5 in Richtung Basel über mehrere Stunden hinweg komplett blockiert. Die beiden Transporter hatten nach Angaben der Polizei jeweils Lkw-Zugmaschinen geladen und dadurch die zulässige Gesamthöhe überschritten. Zuvor hatte der SWR berichtet.
Ein Autofahrer hatte demnach in der Nacht zum Samstag die Polizei alarmiert, nachdem einer der Schwertransporter mutmaßlich in der Nähe von Riegel (Landkreis Emmendingen) an einer Autobahnbrücke hängengeblieben war. Ob das Fahrzeug das Bauwerk tatsächlich gestreift hat, ist laut Polizeisprecher derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Weder an der Brücke noch an den Lastwagen seien auf den ersten Blick Schäden festgestellt worden.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, war ein Lkw unter der Brücke, während sich der zweite noch davor befand, so der Sprecher. Da ungewiss war, ob die Transporter die Brücke ohne Beschädigungen passieren konnten, mussten beide Fahrzeuge unter Aufsicht der Polizei rund zwei Kilometer rückwärts rollen, um die Autobahn an der nächsten Anschlussstelle zu verlassen. Dafür wurde die Strecke rund drei Stunden lang voll gesperrt.
Gegen die beiden Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da der Transport weder angemeldet noch genehmigt war. Zudem kommen auf die Verantwortlichen erhebliche Kosten zu: Sie müssen unter anderem für die Aufwendungen der stundenlangen Autobahnsperrung sowie für das Umladen der Fahrzeuge aufkommen.