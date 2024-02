Querstehender Schwertransporter: Vollsperrung der A4

Gerstungen (dpa/lhe) - Ein querstehender Schwertransporter hat am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 4 in Osthessen nahe der Grenze zu Thüringen für eine Vollsperrung in westlicher Fahrrichtung gesorgt. Der mit einem Betonteil beladene Lastwagen habe sich offenbar nach einem Reifenschaden nahe dem thüringischen Gerstungen quer gestellt, sagte ein Sprecher der Polizei in Fulda. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ging davon aus, dass die A4 in westlicher Fahrtrichtung für Bergungsarbeiten bis zum späten Vormittag gesperrt bleiben werde. Es kam zu Schäden an den Fahrbahnbegrenzungen. Dem Sprecher zufolge halte der Sachschaden sich wohl in Grenzen - es gehe insbesondere um die aufwendige Räumung des Schwertransporters.