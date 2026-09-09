Gewitter

Zwei Kinder bei Unwetter in Freiburg verletzt

70 Einsatzkräfte sind in der Nacht im Einsatz, um die Schäden eines Unwetters zu bekämpfen. Unter den Leidtragenden sind auch Kinder.

Etwa 70 Einsatzkräfte waren mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Etwa 70 Einsatzkräfte waren mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Bei einem Unwetter in Freiburg sind drei Menschen verletzt worden, davon zwei Kinder. Die Kinder hätten durch umgestürzte Bäume leichte Verletzungen davongetragen, zudem habe eine umgefallene Baustellenabsperrung einen Menschen verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Ein Streifenwagen der Polizei sei von einem abgebrochenen Ast getroffen worden.

In einigen Teilen der Stadt kam es in der Nacht zudem zu Stromausfällen, die noch andauern, wie der Netzbetreiber Badenova auf seiner Homepage angibt. Insgesamt führte das Unwetter im Stadtgebiet zu circa 50 Einsätzen der Feuerwehr, 70 Einsatzkräfte waren im Dienst. Fahrradwege und Straßen waren teils blockiert. Die Gewitterfront sei durchgezogen und die Lage im Griff, hieß es weiter.

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