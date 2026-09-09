Gewitter

Kinder bei Unwetter in Freiburg verletzt

Umgestürzte Bäume, blockierte Straßen, Stromausfall: Ein Unwetter sorgte für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr in der Stadt in Baden-Württemberg. Betroffen war auch Bayern.

Etwa 70 Einsatzkräfte waren mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Etwa 70 Einsatzkräfte waren mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. (Symbolbild)

Freiburg/Marktoberdorf (dpa) - Unwetter über Teilen Süddeutschlands haben Schäden angerichtet, mehrere Menschen wurden verletzt. In Baden-Württemberg gab es in Freiburg mindestens drei Verletzte, darunter zwei Kinder. Die Kinder trugen durch umgestürzte Bäume leichte Verletzungen davon, zudem habe eine umgefallene Baustellenabsperrung einen Menschen verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Ein Streifenwagen der Polizei sei von einem abgebrochenen Ast getroffen worden.

In einigen Teilen der Stadt kam es in der Nacht außerdem zu Stromausfällen, wie der Netzbetreiber Badenova auf seiner Homepage angab. Insgesamt führte das Unwetter im Stadtgebiet zu circa 50 Einsätzen der Feuerwehr, 70 Einsatzkräfte waren im Dienst. Fahrradwege und Straßen waren teils blockiert. Die Gewitterfront sei durchgezogen und die Lage im Griff, hieß es weiter.

Gewitter auch in Bayern

Auch über Bayern zogen Gewitter. Im Ostallgäu fuhr ein Zug gegen einen vom Sturm umgestürzten Baum und entgleiste leicht. «Es gab keine Verletzten», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Der auf der Strecke Augsburg - Füssen fahrende Regionalzug sei mit 15 Fahrgästen besetzt gewesen. Sie fuhren mit einem Ersatzbus weiter. 

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Der Zug sollte nach dem Vorfall in der Nacht im Laufe des Tages abgeschleppt werden. Die Strecke ist gesperrt. Der Baum war nahe des Marktoberdorfer Ortsteils Leuterschach umgestürzt.

Darüber hinaus verzeichnete das Polizeipräsidium rund 50 unwetterbedingte Einsätze in der Region - etwa auf Radwege gestürzte Bäume oder verwehte Gartenmöbel. «Es hat ordentlich geblasen, aber es ist glimpflich ausgegangen», bilanzierte der Polizeisprecher.

Wie es mit dem Wetter am Mittwoch weitergeht

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am Mittwoch vom Südwesten bis zum Oberpfälzer Wald mit schauerartig verstärktem Regen zu rechnen - im Südosten am Nachmittag anhaltend. Im Nordwesten und Norden seien Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen sacken gegenüber Dienstag deutlich ab und erreichen Höchstwerte von bis zu 23 Grad.

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