Zwei Leichtverletzte bei Brand in Hochhaus

Darmstadt (dpa/lhe) - In einem Hochhaus in Darmstadt ist am Freitag ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Zwei Menschen erlitten dabei leichte Rauchvergiftungen, mussten aber nicht ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt verließen 22 Bewohner das Gebäude, sagte eine Polizeisprecherin. Als die Feuerwehr am Hochhaus eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster der Wohnung im fünften Stock, wie es in der Mitteilung hieß. Der Brand breitete sich auf eine darüberliegende Wohnung aus.