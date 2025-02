Zwei Mädchen misshandeln Frau mit Behinderung

Alte Druckerei: „Alte Mädchen“ im Dilemma der Macht

Sie arbeiten mit allen Mitteln, besonders mit den Waffen der Frauen: die Kabarettistinnen Jutta Habicht, Sabine Urig und Anna Bolk. Jede der drei ist ein absolutes Alphatier. Und jede möchte Chefin sein. Ob das gelingt, wird ihr Auftritt am 24. November in der Alten Druckerei in Weinheim zeigen.