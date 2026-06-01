Zwei Männer nach Messerangriff in Heilbronn in U-Haft

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Streit mit vier Verletzten in Heilbronn sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, wird gegen die 18 und 27 Jahre alten Männer wegen versuchten Totschlags ermittelt. Sie wurden bereits am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und dieser erließ Haftbefehl. Ihre beiden schwer verletzten Kontrahenten werden weiterhin stationär im Krankenhaus behandelt.