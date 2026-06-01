Kriminalität

Zwei Männer nach Messerangriff in Heilbronn in U-Haft

Messer, Eisenstangen, vier Verletzte: Nach einem brutalen Streit sitzen zwei Männer jetzt in U-Haft. Was hinter dem Streit steckt, bleibt vorerst ein Rätsel.

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften ausgerückt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei war mit zahlreichen Kräften ausgerückt. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) -  Nach einem Streit mit vier Verletzten in Heilbronn sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, wird gegen die 18 und 27 Jahre alten Männer wegen versuchten Totschlags ermittelt. Sie wurden bereits am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und dieser erließ Haftbefehl. Ihre beiden schwer verletzten Kontrahenten werden weiterhin stationär im Krankenhaus behandelt.

Bei dem Angriff mit einem Messer und Eisenstangen wurden am Donnerstagmorgen auf offener Straße alle Beteiligten im Alter von 18 bis 36 Jahren verletzt. Der 18-Jährige und der 27-Jährige wurden kurz nach der Tat in der Nähe festgenommen. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist weiterhin unklar.

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