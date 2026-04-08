Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Markdorf (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße bei Markdorf (Bodenseekreis) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Sanitäter kümmern sich um die beiden Autofahrer, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge ist die Bundesstraße komplett gesperrt. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. Wann der Verkehr wieder rollen soll, blieb zunächst unklar. Auch Details zu den Hintergründen des Unfalls machte die Polizei zunächst nicht.