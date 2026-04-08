Unfall auf Bundesstraße

Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Auf einer Bundesstraße stoßen zwei Autos frontal zusammen. Noch ist vieles über den Unfall unklar.

Sanitäter kümmern sich um die Verletzten. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Sanitäter kümmern sich um die Verletzten. (Symbolbild)

Markdorf (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße bei Markdorf (Bodenseekreis) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Sanitäter kümmern sich um die beiden Autofahrer, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge ist die Bundesstraße komplett gesperrt. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. Wann der Verkehr wieder rollen soll, blieb zunächst unklar. Auch Details zu den Hintergründen des Unfalls machte die Polizei zunächst nicht.

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