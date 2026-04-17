Kreis Ludwigsburg

Zwei Menschen nach Schüssen am Bahnhof leicht verletzt

Nach dem Vorfall am Bahnhof Marbach ermittelt die Polizei wegen schwerer Körperverletzung.

Die Kriminalpolizei hat einen Bereich am Bahnhof Marbach weiträumig abgesperrt und sichert Spuren. Foto: Steiner/KS-Images.de /dpa
Die Kriminalpolizei hat einen Bereich am Bahnhof Marbach weiträumig abgesperrt und sichert Spuren.

Marbach am Neckar (dpa/lbw) - Bei Schüssen am Bahnhof in Marbach am Neckar im Kreis Ludwigsburg wurden zwei Menschen leicht verletzt. Ein Tatverdächtiger habe gefeuert, sagte ein Polizeisprecher. Um welche Art von Waffe es sich gehandelt hat, sei Teil der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall am Bahnhof der Stadt sei um kurz nach 19 Uhr gemeldet worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat nach Polizeiangaben nicht bestanden. Der Einsatz sei beendet. Der Bahnhof sei nicht gesperrt gewesen und der Zugverkehr nicht unterbrochen worden.

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