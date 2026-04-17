Nach Schüssen in Marbach: Ermittlungen gehen weiter

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Nach Schüssen am Bahnhof in Marbach am Neckar im Landkreis Ludwigsburg gehen die Ermittlungen weiter. Zu Hinweisen auf einen Verdächtigen gab die Polizei zunächst keine Auskunft. Derzeit werde aber nicht mehr gefahndet. Zwei Menschen wurden demnach am Donnerstagabend leicht verletzt.