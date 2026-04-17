Kriminalität

Nach Schüssen in Marbach: Ermittlungen gehen weiter

Am Abend fallen Schüsse in Marbach am Neckar, zwei Menschen werden verletzt. Was bisher bekannt ist.

Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Foto: Steiner/KS-Images.de /dpa
Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Nach Schüssen am Bahnhof in Marbach am Neckar im Landkreis Ludwigsburg gehen die Ermittlungen weiter. Zu Hinweisen auf einen Verdächtigen gab die Polizei zunächst keine Auskunft. Derzeit werde aber nicht mehr gefahndet. Zwei Menschen wurden demnach am Donnerstagabend leicht verletzt.

Gegen 19.00 Uhr soll ein Verdächtiger die Schüsse abgefeuert haben, wie die Polizei mitteilte. Unklar waren zunächst die Hintergründe der Tat - und um welche Waffe es sich handelte. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Menschen nach Schüssen am Bahnhof leicht verletzt
Kreis Ludwigsburg

Zwei Menschen nach Schüssen am Bahnhof leicht verletzt

Nach dem Vorfall am Bahnhof Marbach ermittelt die Polizei wegen schwerer Körperverletzung.

17.04.2026

Wieder Schüsse in Ludwigsburg - Polizei prüft Zusammenhänge
Kriminalität

Wieder Schüsse in Ludwigsburg - Polizei prüft Zusammenhänge

Im vergangenen Frühjahr kam es in und um Ludwigsburg zu mehreren Verbrechen. Nun fielen in der Stadt erneut Schüsse, auch Brandstiftung steht im Raum. Die Ermittler prüfen, wie das zusammenhängt.

13.01.2026

Soko «Frost» greift zu: Razzia nach Schüssen in Ludwigsburg
Kriminalität

Soko «Frost» greift zu: Razzia nach Schüssen in Ludwigsburg

Nach einer Schießerei und einem brennenden Auto im Frühjahr hat die Polizei zugeschlagen: Die Soko «Frost» nimmt mehrere junge Männer fest.

04.11.2025

Schüsse fallen bei Streit zwischen Jugendlichen
Kriminalität

Schüsse fallen bei Streit zwischen Jugendlichen

Notrufe gehen bei der Polizei ein. Die Anrufer berichten von Schüssen an einem Bahnhof.

19.08.2025

Schüsse nahe Ludwigsburg - Täter weiter flüchtig
Hintergründe unklar

Schüsse nahe Ludwigsburg - Täter weiter flüchtig

Im Kreis Ludwigsburg ist ein Mensch lebensgefährlich durch Schüsse verletzt worden sein. Der Täter ist laut Polizei weiter auf der Flucht. Mit weiteren Angaben halten sich die Ermittler zurück.

13.05.2025