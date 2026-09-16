Feuer

Zwei Menschen sterben bei Brand in einer Wohnung

Das Feuer bricht in der Nacht aus, zwei Menschen kommen ums Leben. Die Suche nach dem Grund für das Feuer beschäftigt die Ermittler.

Die beiden Menschen starben noch vor Ort. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die beiden Menschen starben noch vor Ort. (Symbolbild)

Plüderhausen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr habe beim Einsatz mitten in der Nacht in einer Wohnung im vierten Stock einen 81 Jahre alten Mann und eine 75 Jahre alte Frau gefunden und aus der Wohnung gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sie seien noch vor Ort gestorben. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Die Feuerwehr löschte den Brand mit etwa 40 Einsatzkräften. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Unklar ist auch noch, wie das Feuer ausbrechen konnte.

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