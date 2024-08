Zwei Feuerwehrmänner sterben bei Brand von Wohnhaus in Polen

Warschau (dpa) - Beim Brand und einer Explosion in einem Wohnhaus in Polen sind zwei Feuerwehrmänner ums Leben gekommen. Bei dem Unglück in Posen (Poznan) seien 14 weitere Menschen verletzt worden, darunter elf Feuerwehrleute, sagte Vize-Innenminister Wieslaw Lesniakiewicz. Alle Bewohner des Hauses konnten gerettet werden.