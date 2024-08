Zwei Verletzte nach Explosion und Feuer in Wohnhaus

Frankfurt (dpa) - Bei einer Gasexplosion und einem Feuer in einem Frankfurter Wohnhaus ist eine Person schwer verletzt worden. Vermutlich handele es sich dabei um den Bewohner der Wohnung, in der sich die Explosion ereignete, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch eine weitere Person sei nach bisherigen Erkenntnissen verletzt worden. Die Explosion habe Ziegel aus dem Dach des Hauses gerissen. Es sei zu einem Brand im Dachstuhl des Gebäudes gekommen. Am Abend war das Feuer bereits gelöscht.