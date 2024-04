Brand in mehrstöckigem Wohnhaus in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in einem mehrstöckigen Wohnhaus ausgebrochen. Im Treppenhaus habe ein Kinderwagen gebrannt, was zu einer starken Rauchentwicklung führte, teilte die Feuerwehr mit. Der brennende Wagen habe den Bewohnern zunächst den Fluchtweg abgeschnitten. Das Feuer habe zügig gelöscht werden können, alle acht Hausbewohner wurden gerettet. Zwei von ihnen hätten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, teilte die Feuerwehr weiter mit. Mithilfe von Belüftungsgeräten sei das Gebäude vom Rauch befreit worden. Es ist laut Feuerwehr derzeit unbewohnbar. Die genaue Brandursache und die Schadenshöhe sind den Angaben zufolge noch unklar.