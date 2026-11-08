Zwei Polizisten in Wiesbadener Innenstadt verletzt
Ein Einsatz wegen einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wiesbadener Innenstadt eskaliert: Zwei Polizeibeamte werden leicht verletzt, zwei Personen festgenommen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Wiesbadener Innenstadt sind zwei Polizeibeamte körperlich angegriffen worden. Die 26-Jährige und der 33-Jährige wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Demnach seien die Beamten am frühen Sonntagmorgen wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen alarmiert worden. Bei der Festnahme eines 35-Jährigen habe eine weitere, bislang unbekannte Person eine Polizeibeamtin ins Gesicht geschlagen. Ein 46-Jähriger ließ sich nach Angaben der Polizei zunächst widerstandslos festnehmen. Im Polizeiauto trat der Mann dann jedoch dem 33-jährigen Polizisten ins Gesicht.