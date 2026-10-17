Verkehrsunfall

Zwei Reisebusse auf A5 zusammengestoßen

Auf regennasser Fahrbahn kommt es auf der Autobahn 5 bei Heidelberg zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bestätigte, dass bei dem Auffahrunfall niemand verletzt wurde. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Die Polizei bestätigte, dass bei dem Auffahrunfall niemand verletzt wurde. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Zwei Reisebusse sind auf der Autobahn 5 bei Heidelberg zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand, wie die Polizei bestätigte.

Die beiden Busse aus Bosnien und Herzegowina waren in Richtung Karlsruhe unterwegs, als sich kurz nach dem Autobahnkreuz Heidelberg ein Rückstau bildete. Der Fahrer des vorderen Busses bremste auf der regennassen Fahrbahn ab. Der nachfolgende Bus konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. In den beiden Reisebussen saßen jeweils drei Fahrgäste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde nach Polizeiangaben an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Rückstau.

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