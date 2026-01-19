Bild
Sperrung

Zwei Schwerverletzte bei Lkw-Unfall - Vollsperrung der A8

Nach einem Auffahrunfall mit drei Lkw ist die A8 bei Merklingen in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Zwei Fahrer wurden schwer verletzt.

Wie lange die A8 gesperrt bleibt, ist nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Wie lange die A8 gesperrt bleibt, ist nicht bekannt. (Symbolbild)

Merklingen (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall mit drei Lkw auf der Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart auf unbestimmte Zeit voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Über die Anschlussstelle Merklingen wurde eine Ableitung eingerichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auf Höhe des Parkplatzes Widderstall hielten zwei Lastwagen wegen eines Staus an. Ein dritter Lkw fuhr auf die stehenden Fahrzeuge auf, wobei er den mittleren Laster auf den vorderen schob. Die Fahrer der beiden hinteren Lkw erlitten schwere Verletzungen. Der Insasse des vorderen Fahrzeugs blieb unverletzt. 

Zur Schadenhöhe und zu weiteren Details machte die Polizei keine Angaben. Die Unfallursache sei noch unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Verletzte und Vollsperrung nach Unfall auf A67
Verkehr

Zwei Verletzte und Vollsperrung nach Unfall auf A67

Nach einem Auffahrunfall auf der A67 muss die Autobahn voll gesperrt werden. Ein Lkw-Fahrer wird schwer verletzt, sein Beifahrer erleidet leichte Verletzungen.

05.11.2025

A5 nach Unfall mit zwei Lkw gesperrt
300.000 Euro Schaden

A5 nach Unfall mit zwei Lkw gesperrt

Auf der A5 bei Alsfeld sind zwei Lkw zusammengestoßen. Die Fahrbahnen in Richtung Norden sind vorerst gesperrt.

14.10.2025

A5 Richtung Frankfurt nach Unfall mehrere Stunden gesperrt
Verkehr

A5 Richtung Frankfurt nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Am Morgen kommt es auf der Autobahn zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw. Einer der Fahrer muss schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

14.05.2025

Lkw umgekippt – lange Vollsperrung auf der A6
Unfall

Lkw umgekippt – lange Vollsperrung auf der A6

Ein Lkw liegt auf der A6 in Mittelfranken quer über alle Fahrstreifen. Ein Mann verletzt sich leicht. Zwischen zwei Anschlussstellen war die Strecke für mehrere Stunden gesperrt.

17.03.2025

Notfälle

Lkw-Unfall: A2-Abschnitt Richtung Hannover weiter gesperrt

Zwei Tote und kilometerlange Staus: Das ist die traurige Bilanz des schweren Lkw-Unfalls auf der A2 vom Dienstag. Noch immer ist nicht klar, wann die ausgebrannten Fahrzeuge geborgen werden können.

30.08.2023