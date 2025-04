Zwei Schwerverletzte nach Angriff mit Stichwaffe

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Seitengasse der Frankfurter Zeil sind zwei Männer durch eine Stichwaffe schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gerieten zwei Gruppen aus insgesamt fünf Personen am Montagabend aus zunächst ungeklärten Gründen in Konflikt. In der Auseinandersetzung wurden zwei Männer durch einen «messerähnlichen Gegenstand» schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.