Staatsanwalt ermittelt

Zwei Schwerverletzte nach Streit unter Nachbarn - Festnahme

Zwei Menschen liegen schwer verletzt im Krankenhaus, ein 44-Jähriger steht unter Tatverdacht. Was genau in Trebur geschehen ist, bleibt aber zunächst unklar.

Am Samstag nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest, ein versuchtes Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Am Samstag nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest, ein versuchtes Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden. (Symbolbild)

Trebur (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung unter Nachbarn in Trebur (Kreis Groß-Gerau) sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger sei an Ort und Stelle vorläufig festgenommen worden, teilt die Polizei mit. Zu dem Streit kam es demnach am Vormittag im Umfeld eines Wohnhauses.

Die 60 Jahre alte Frau sowie der 63 Jahre alte Mann seien ins Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, erklärte die Polizei. «Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden», heißt es in der Mitteilung. 

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Rüsselsheimer Kriminalpolizei hätten die Ermittlungen übernommen. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

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