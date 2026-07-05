Kriminalität

Messerattacke bei Streit unter Nachbarn in Wiesbaden

Bilanz des Angriffs eines Betrunkenen: drei Verletzte. Ein 16-Jähriger muss ins Krankenhaus. Was die Auseinandersetzung auslöste, ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls in einem Mehrfamilienhaus. (Archivfoto) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls in einem Mehrfamilienhaus. (Archivfoto)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Disput zwischen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden hat drei Verletzte gefordert. Warum genau ein 33 Jahre alter Mann am Samstag mit seinen Nachbarn im Alter von 41, 16 und 20 Jahren in Streit geriet, blieb zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. 

Der 33-Jährige habe nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung das Trio mit einem Messer angegriffen, die drei Opfer hätten allesamt Schnittverletzungen an den Händen erlitten. Der 16-Jährige kam in eine Klinik, konnte die laut Polizei aber inzwischen wieder verlassen. 

Wie sich laut Polizei herausstellte, war der 33-jährige Angreifer betrunken, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Der Mann kam in Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

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