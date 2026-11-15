Zwei Stücke aus Hessen hoffen auf Deutschen Musicalpreis
Fulda ist mit «Der Schimmelreiter» in neun Kategorien nominiert, Hanau mit «Tischlein, deck dich!» in zwei. Was die Teams aus Hessen jetzt hoffen.
Fulda/Hanau (dpa) - Fulda und Hanau fiebern der Verleihung des Deutschen Musical Theater Preises an diesem Montag in Berlin entgegen. Die Fuldaer Produzenten von Spotlight Musicals sind mit ihrer Uraufführung «Der Schimmelreiter» in gleich neun Kategorien für einen Preis nominiert. Die Hanauer Brüder Grimm Festspiele schicken ihr Musical «Tischlein, deck dich!» in zwei Disziplinen ins Rennen.
«Für den Musicalstandort Fulda ist allein schon die Anzahl der Nominierungen sehr viel wert», erklärt Spotlight-Produzent Peter Scholz. «Wir bekommen im Moment enorm viel Aufmerksamkeit aus den Großstädten nach dem Motto: "Wie kann es sein, dass die im beschaulichen Fulda so eine Qualität hinbekommen?"»
Auch die Puppenspieler fahren nach Berlin
Dass der «Schimmelreiter» gleich in neun Kategorien ins Rennen geht, ist selbst für die Fuldaer Produzenten, die hinter erfolgreichen Musicals wie «Bonifatius», «Die Päpstin» und «Robin Hood» stecken, ungewöhnlich. Es komme sehr selten vor, dass eine Produktion in so vielen künstlerischen Kategorien nominiert werde, sagte Scholz.
Nominiert wurde das Musical unter anderem in den Sparten beste Uraufführung, Komposition, Buch und bestes musikalisches Gesamtbild in einer Uraufführung. Scholz wird gemeinsam mit Komponist Dennis Martin, den beiden Hauptdarstellern Sascha Kurth und Pamina Lenn und anderen Teammitgliedern bei der Feier in Berlin sein. «Wir sind mit großer Mannschaft da», kündigt Scholz an. Dazu gehören nicht zuletzt auch die drei Puppenspieler, die dem Schimmel aus der Theodor-Storm-Novelle auf der Musicalbühne Leben eingehaucht haben.
Nominierung als beste Hauptdarstellerin
Auch die Macher der Grimm Festspiele in Hanau freuen sich über die beiden Nominierungen für «Tischlein, deck dich!». Das zeige, dass «unsere Produktionen auch über Hanau hinaus in der Musicalbranche wahrgenommen werden», sagt Sprecher Jeroen Coppens.
Beachtlich sei, dass mit den Nominierungen zwei ganz unterschiedliche Leistungen gewürdigt würden, betonte er. Sophia Euskirchen geht in der Kategorie «Beste Darstellerin in einer Hauptrolle» an den Start. Eine weitere Nominierung gab es für das beste Sounddesign. Gerade bei einer Open-Air-Produktion wie «Tischlein, deck dich!» sei das eine besondere Auszeichnung, da die akustischen Anforderungen unter freiem Himmel weitaus größer seien als in einem geschlossenen Theaterraum. An der Preisverleihung wird Intendant Frank-Lorenz Engel teilnehmen.