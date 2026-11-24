Wiesbaden (dpa/lhe) - Zweimal sollen zwei Männer einem 40-Jährigen im August vergangenen Jahres mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen sowie auf ihn eingetreten und ihn geschlagen haben. Die mutmaßlichen Täter wurden nun laut Staatsanwaltschaft und Polizei identifiziert und festgenommen. Beide Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Auf dem Parkplatz eines Saunaclubs in Wiesbaden verletzten zwei Männer demnach im August 2025 gegen halb vier Uhr morgens das Opfer schwer. Nach zwei Schüssen einer Gaspistole aus unmittelbarer Nähe erlitt der 40-Jährige laut Polizei am linken Auge schwere Verletzungen, er wurde mehrfach operiert. Seine Sehkraft sei dauerhaft geschädigt.

Zunächst sei es nicht möglich gewesen, die beiden Verdächtigen zu identifizieren, so die Behörden. Bei einer Öffentlichkeitsfahndung im Oktober dieses Jahres seien Hinweise eingegangen, die zu den Tatverdächtigen geführt hätten. Festgenommen wurden zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren.