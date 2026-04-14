Nach Fußpflege gestorben

Zwei Tote nach Legionellen in Salon – Betreiberin entlastet

Zwei Menschen sterben nach der Fußpflege in einem Salon an einer Legionellen-Infektion. Die Ermittlungen gegen die Betreiberin dauern Monate. Wieso sie nun eingestellt wurden.

Nach einem Legionellen-Ausbruch in Ulm sind zwei Menschen gestorben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa
Nach einem Legionellen-Ausbruch in Ulm sind zwei Menschen gestorben. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Nach einem Legionellen-Ausbruch mit zwei Toten in einem Ulmer Fußpflegesalon hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Ein strafbares Fehlverhalten der Betreiberin konnte nicht nachgewiesen werden, wie die Anklagebehörde auf Anfrage mitteilte. Das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen sowie fahrlässiger Körperverletzung in 21 Fällen sei mangels Tatnachweises eingestellt worden. Zuvor hatte die «Südwest Presse» darüber berichtet. 

Die Beschuldigte stand im Verdacht, bei mehreren Behandlungen mit verunreinigtem Wasser gearbeitet zu haben. Insgesamt 21 Menschen infizierten sich laut Ermittlungen zwischen Dezember 2024 und Januar 2025 mit Legionellen, zwei von ihnen starben später, wie nun bekannt wurde. Als mögliche Quelle galt eine Fußwanne an einem Behandlungsstuhl.

Behandlungsstuhl aus dem Verkehr gezogen

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Im Zuge der Untersuchungen ergaben sich jedoch keine Hinweise auf Verstöße gegen Hygienevorschriften oder Sorgfaltspflichten, so die Staatsanwaltschaft weiter. «Ihr konnte auch nicht nachgewiesen werden, dass sie das fragliche Fußbecken nicht fachgerecht gereinigt hätte.» Die Bildung der Legionellen sei für die Betreiberin nicht erkennbar gewesen und zunächst unentdeckt geblieben. Auch eine Pflicht, die Wasserqualität regelmäßig eigenständig zu überprüfen, habe nicht bestanden.

Nach Bekanntwerden des Ausbruchs wurde der betroffene Behandlungsstuhl demnach vom Gesundheitsamt stillgelegt. Das Fußbecken war zu diesem Zeitpunkt laut Staatsanwaltschaft allerdings schon entsorgt worden, sodass eine nachträgliche detaillierte Untersuchung nicht mehr möglich war. Weitere Kontrollen im Salon brachten keine Auffälligkeiten zutage.

Was sind Legionellen?

Legionellen sind weltweit verbreitet und gedeihen in warmem Süßwasser. Sie können durch zerstäubtes Wasser eingeatmet werden, Infektionsquellen sind oft Duschen, Klimaanlagen oder Whirlpools. Eine Infektion mit diesen Bakterien kann symptomlos bleiben, aber auch grippeartige Symptome oder die Legionärskrankheit auslösen. Betroffen sind vor allem abwehrgeschwächte Erwachsene.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ermittlungen wegen illegaler Prostitution und HIV-Infektion
Kriminalität

Ermittlungen wegen illegaler Prostitution und HIV-Infektion

Eine Frau soll sexuelle Dienstleistungen im Bodenseekreis angeboten haben - in Gemeinden, die so klein sind, dass Prostitution dort nicht erlaubt ist. Und es besteht noch ein weiterer Verdacht.

23.09.2025

Ermittlungen zur Ahr-Flut eingestellt
Katastrophe ohne Anklage

Ermittlungen zur Ahr-Flut eingestellt

Bei der Flut im Sommer 2021 sterben 136 Menschen. Die Staatsanwaltschaft listet Versäumnisse auf, doch strafrechtlich bleiben sie jetzt ohne Konsequenzen - für die Hinterbliebenen ein Skandal.

18.04.2024

Gesundheit

Fünf Tote durch Legionellen in Polen

Fünf Menschen in Polen sind bereits bei einem großen Legionellen-Ausbruch gestorben. Nehmen die Erreger den Weg über das lokale Wasserleitungssystem?

24.08.2023

Kein Täter gefunden

Ermittlungen im Mordfall Bögerl eingestellt

Einer der bekanntesten ungeklärten Mordfälle des Landes kommt vorerst zu den Akten: Die Ermittlungen zu der vor 13 Jahren entführten und erstochenen Bankiersfrau Maria Bögerl werden eingestellt. Doch die Ermittler haben noch immer eine wichtige Spur.

14.08.2023

Frankfurt am Main

Tote im Flughafen-Parkhaus: Ermittlungen eingestellt

10.08.2023