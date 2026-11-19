Zwei Unfälle auf der A8 - Vollsperrung bei Karlsbad
Ein Lastwagen prallt auf der A8 bei Karlsbad gegen die Leitplanke und löst einen zweiten Unfall aus: Vier Autos stoßen zusammen, drei Menschen werden leicht verletzt.
Karlsbad (dpa/lsw) - Nach zwei Unfällen mit mehreren Fahrzeugen ist die Autobahn 8 bei Karlsbad in Richtung Karlsruhe voll gesperrt. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt, zudem liefen mehrere hundert Liter Kraftstoff aus, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Karlsbad abgeleitet.
Zunächst war den Angaben zufolge ein Lastwagen aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke sowie ein vorausfahrendes Auto geprallt. Dabei wurde der Tank so stark beschädigt, dass große Mengen Kraftstoff ausliefen.
Ein darauffolgender Lastwagenfahrer erkannte die Situation und konnte noch rechtzeitig anhalten, doch vier nachfolgende Autos bemerkten die Unfallstelle laut Polizei zu spät. Sie wichen dem bremsenden Lastwagen zwar aus, stießen dann aber zusammen. Drei Autofahrer wurden leicht verletzt, zwei kamen in ein Krankenhaus.
Die Feuerwehr beseitigte die ausgelaufene Flüssigkeit, stoppte das Leck und verständigte das Umweltamt. Neben dem Rettungsdienst waren rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Die A8 bleibt laut Polizei voraussichtlich noch länger gesperrt.