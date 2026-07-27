Vollsperrung

Schwerer Unfall: Lastwagen prallt gegen Hauswand

Ein Sattelzug steckt nach einem Unfall in einer Hauswand in Waldstetten fest. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt.

Die Ortsdurchfahrt von Waldstetten wurde gesperrt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Ortsdurchfahrt von Waldstetten wurde gesperrt. (Symbolbild)

Waldstetten (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist in Waldstetten (Ostalbkreis) gegen eine Hauswand geprallt. Das Fahrzeug soll in der Hausmauer feststecken, sagte ein Polizeisprecher. Zum Zustand des Fahrers teilte der Sprecher zunächst keine weiteren Informationen mit. Es soll sich um einen größeren Sattelzug handeln. Die Ortsdurchfahrt von Waldstetten wurde wegen des Unfalls voll gesperrt.

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