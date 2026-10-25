Zwei Verletzte bei Autounfall auf Kreuzung

Neulußheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall bei Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß ein 62-jähriger Fahrer beim Abbiegen an einer Kreuzung mit dem Wagen eines 27-Jährigen zusammen.

Der Jüngere wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, während der 62-Jährige nach ambulanter Versorgung vor Ort entlassen werden konnte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe.