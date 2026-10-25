Polizei sucht Zeugen

Zwei Verletzte bei Autounfall auf Kreuzung

Beim Abbiegen auf einer Kreuzung bei Neulußheim prallen zwei Autos zusammen. Beide Fahrer werden verletzt, die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (Symbolbild)

Neulußheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall bei Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß ein 62-jähriger Fahrer beim Abbiegen an einer Kreuzung mit dem Wagen eines 27-Jährigen zusammen.

Der Jüngere wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, während der 62-Jährige nach ambulanter Versorgung vor Ort entlassen werden konnte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe.

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