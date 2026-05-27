Zwei Verletzte bei Messerangriff in Frankfurt-Oberrad

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Frankfurter Stadtteil Oberrad ist es zu einem Fall häuslicher Gewalt gekommen, bei dem zwei Personen mit einem Messer verletzt wurden. Die beiden seien vermutlich in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Nähere Details zu den Beteiligten oder zu den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt. Lebensgefährlich verletzt wurde keiner von beiden.