Häusliche Gewalt

Zwei Verletzte bei Messerangriff in Frankfurt-Oberrad

Nach einem Messerangriff in Frankfurt-Oberrad ermittelt die Polizei zu Ursache und Hintergrund der Tat. Zwei Menschen wurden verletzt, Lebensgefahr besteht nicht.

Zwei Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Zwei Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Frankfurter Stadtteil Oberrad ist es zu einem Fall häuslicher Gewalt gekommen, bei dem zwei Personen mit einem Messer verletzt wurden. Die beiden seien vermutlich in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Nähere Details zu den Beteiligten oder zu den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt. Lebensgefährlich verletzt wurde keiner von beiden.

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