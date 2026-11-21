Zwei Verletzte bei Unfall an Kreuzung in Heidelberg
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind nach einem Unfall in Heidelberg im Einsatz. Auch Verkehrssperrungen und Umleitungen wurden eingerichtet – was bislang bekannt ist.
Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Heidelberg sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich der Unfall im Bereich einer Kreuzung südlich des Hauptbahnhofs; der genaue Hergang ist noch unklar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz, die Unfallaufnahme läuft. Im betroffenen Bereich wurden Verkehrssperrungen und Umleitungen eingerichtet.