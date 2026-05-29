Straße noch gesperrt

Zwei Verletzte durch Brand in Gaststätte

Bei einem Brand in einer Gaststätte sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Feuerwehr ist weiter im Einsatz.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Feuerwehr ist aber noch im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Feuerwehr ist aber noch im Einsatz. (Symbolbild)

Wolpertshausen (dpa/lsw) - In einer Gaststätte in Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Morgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer im Erdgeschoss aus. Im Obergeschoss, wo Wohnräume seien, hätten zwei Bewohner eine leichte Rauchvergiftung erlitten. 

Laut Polizei war das Feuer nach rund einer Stunde wieder gelöscht. Das Gebäude werde allerdings noch durch die Feuerwehr gelüftet, die Straße sei noch gesperrt. Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache konnte die Polizei noch nichts sagen.

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