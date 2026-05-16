Eintracht entsetzt

Zwei Verletzte durch Pyrotechnik in Frankfurt

Beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart zünden Anhänger Pyrotechnik. Zwei Menschen werden verletzt. Die Eintracht reagiert bestürzt.

Beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart gab es durch Pyrotechnik zwei Verletzte. Foto: Uwe Anspach/dpa
Beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart gab es durch Pyrotechnik zwei Verletzte.

Frankfurt/Main (dpa) - Beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart sind im Heimbereich zwei Zuschauer verletzt worden. Das bestätigte die Eintracht nach dem 2:2 am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Hessen machten zunächst keine Angaben, wie schwer die beiden Menschen verletzt wurden.

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Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke reagierte mit Bestürzung auf die Vorkommnisse. «Diese Aktion ist ein Wahnsinn, nicht nachzuvollziehen und vollkommen inakzeptabel. Mit Böllern und vor allem Raketen nimmst du genau das in Kauf, was jetzt passiert ist. Wir versuchen aktuell, mit den Betroffenen in Kontakt zu treten», äußerte er.

Bereits kurz vor dem Anpfiff hatten beide Fanlager Feuerwerkskörper gezündet. Die Partie begann wegen des dichten Nebels über dem Spielfeld mit mehreren Minuten Verspätung. Auch während des Spiels kam es immer wieder zu Böller- und Raketenwürfen und damit auch zu Knallgeräuschen im Stadion.

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